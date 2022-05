Mario González: «A proposta do Tenerife foi boa para todas as partes»

Apesar de não ter brilhado de sobremaneira nos seis meses ao serviço do Sp. Braga, clube que o contratou a título definitivo no início da temporada ao Villarreal, Mario González garantiu, em entrevista à plataforma Soccer Hub, ter-se sentido bem no clube minhoto.

“Tive várias ofertas, mas a que me agradou mais foi do Sp. Braga. Passei seis meses lá e ainda tenho contrato. Se não alcançar a subida à La Liga com o Tenerife terei de regressar a Portugal. Estava feliz e sentia-me bem no clube, mas recebi uma excelente proposta do Tenerife que era boa para todas as partes. Estou grato pela forma como o Sp. Braga me tratou”, contou.

Embora tenha saído em janeiro, Mario González contribuiu para a campanha dos bracarenses na Liga Europa e faz um balanço positivo da participação na competição. “Penso que foi um ano fantástico na Liga Europa. É verdade que houve algumas dúvidas na fase de grupos, mas depois jogámos muito bem na fase a eliminar e o nível de jogo foi muito alto. Estou muito feliz por eles porque sei como trabalham. É uma equipa jovem. Muito jogadores ainda têm de maturar, mas já estiverem a um nível muito alto este ano. O futuro do Sp. Braga está em boas mãos”, referiu.

Atualmente no Tenerife, o avançado admite “sentir-se bastante conforável” no histórico espanhol, considerando que a equipa “tem uma oportunidade de ouro para voltar à elite do futebol espanhol”. A duas jornadas do fim da 2ª Liga espanhola, o Tenerife está nos lugares de acesso ao playoff de subida.