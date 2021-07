Mario González blindado por cláusula de rescisão de 30 milhões de euros

Mario González assinou pelo Sp. Braga até 2024, tendo custado 1,5 milhões de euros pela totalidade do passe, com o Villarreal a ter reservado 25% de uma futura mais valia. O espanhol, de 25 anos, fica blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, segundo apurámos.





A viagem do presidente do Sp. Braga, António Salvador, até Madrid no início do mês de junho, onde esteve reunido com o presidente do submarino amarelo, Fernando Roig, revelou-se determinante para o desenrolar das negociações, sendo que o próprio Mario González nunca escondeu a vontade de voltar a competir na 1.ª Liga portuguesa na nova temporada, após uma campanha bem-sucedida no Tondela, onde fez 15 golos.