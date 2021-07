Mario González e a Supertaça com o Sporting: «As finais ganham-se, não se jogam»

Após o último jogo da pré-época, no qual o Sp. Braga venceu o P. Ferreira por 2-1, Mario González apontou já baterias ao encontro com o Sporting, para a Supertaça.





"[Preparados para o Sporting?] Sim, agora é o mais importante. Temos uma semana para trabalhar bem e para preparar bem o jogo. Sabemos que é uma final e as finais ganham-se, não se jogam", começou por dizer o avançado à SportTV.O ex-Tondela, que marcou um golo no embate deste sábado, deu ainda ênfase ao trabalho que a equipa realizou, não só neste jogo, mas também na pré-época. "É sempre importante marcar, mas agora não é o fundamental. O que importa é trabalhar e melhorar a forma física. O trabalho de toda a equipa foi bom, a pré-época foi boa e não perdemos. Agora estamos focados na Supertaça. A minha adaptação tem sido boa, as pessoas tratam-me bem. No campo é mais difícil, mas estou a tentar fazer o máximo possível para me habituar aos processos da equipa", vincou.