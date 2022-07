Mario González: «É difícil entrar na luta dos três grandes, mas cá estamos nós…»

Em entrevista ao site ‘Futebol Português desde Espanha’, Mario González abordou uma série de temáticas em pleno estágio algarvio do Sp. Braga.

O Sp. Braga é uma equipa que mudou a sua história deste a chegada de António Salvador. Percebe-se essa pressão de lutar por tudo?

“Nós é que colocamos essa pressão. É muito bom as nossas aspirações serem grandes, de lutar por títulos em cada temporada. É difícil entrar na luta dos três grandes, mas cá estamos nós…”

Vai começar a sua terceira época em Portugal e está a fazer uma grande pré-temporada só com vitórias…

“Sim, as coisas estão a sair-nos bem. Temos um novo treinador e fizemos uma mudança na nossa maneira de jogar. Nesse sentido, estamos ainda a trabalhar para nos ajustarmos ao novo modelo. Nos jogos vê-se que as coisas estão a funcionar bem e isso faz-nos ganhar mais confiança para quando começar o campeonato. Estamos muito contentes.”

O Sp. Braga converteu-se numa potência pela forma como trabalha a sua formação e faz vendas importantes todos os anos. Isso nota-se neste estágio no Algarve onde estão muitos jogadores jovens…

“A aposta é clara e nos últimos anos vemos como o clube está a conseguir vendas importantes e isto não é uma questão de sorte. Obriga e implica uma estabilidade muito grande para se poder continuar a trabalhar desta maneira. Nesta pré-temporada no Algarve estamos a trabalhar com 15 jogadores oriundos das camadas de formação. O clube faz muito bem este trabalho, procurando encontrar um equilíbrio ao dar protagonismo aos mais jovens que o merecem, valorizam-se e rendem mais tarde, além de fazer aquisições de grande categoria como é o caso do Simon Banza que acabou de chegar.”

Qual é o seu grande objetivo para esta temporada?

“Quero jogar com maior regularidade. Não tive essa confiança na época passada e não consegui ter o meu lugar, mas aproveitei a oportunidade se seguir crescendo e fui para o Tenerife em janeiro. Este ano, com um novo treinador, quero tentar de novo ganhar o meu espaço. Estou contente, teremos muitos jogos esta temporada, sei que vou ter a minha oportunidade e vou estar preparado. Temos avançados de muita qualidade no plantel.”

Mesmo assim, na temporada passada até teve números interessantes na primeira fase em Portugal, com quatro golos e quatro assistências em sete jogos como titular…

"Não são números maus, de facto, mas tenho uma espinha encravada na garganta com o que aconteceu. Sou ambicioso, posso dar mais e tenho margem para melhorar. Estou a trabalhar para que tudo funcione bem e para que o meu rendimento seja melhor.”

A lista de avançados do Sp. Braga é incrível. Agora com Simon Banza, Abel Ruiz, também André Horta, Vitinha e Iuri. Como olha para esta concorrência?

“Temos de facto muita qualidade e juventude e não citou aí o Álvaro Djaló e o Rodrigo Gomes, por exemplo, que estão também muito bem. Temos quatro pontas-de-lança de nível top e cinco médios de muita qualidade e capacidade de finalização. É muito bom ter esta concorrência interna que nos faz elevar o nosso rendimento. Para mim, isso representa um desafio muito bonito, que é o de tentar ganhar o meu lugar na equipa e num contexto de grande qualidade.”