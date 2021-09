Mario González: «Na segunda parte fomos outra equipa»

Mario González sublinhou a exibição do Sp. Braga no segundo tempo, após o triunfo sobre o Midtjylland, e a importância de os minhotos terem somado os primeiros três pontos na competição.





"A verdade é que foi um jogo muito bom, a primeira parte foi boa, não foi a melhor, mas acho que fizemos uma boa primeira parte. Nos últimos minutos da primeira parte tivemos algumas dúvidas, mas na segunda parte vimos outra equipa. Quase não fizeram nada, fomos muito agressivos na frente e conseguimos uma vitória muito importante", começou por dizer no final do encontro."Hoje era um dia mais difícil do que podia parecer. Perdemos o primeiro jogo e o segundo em casa é importante ganhar. Acho que fizemos um grande jogo.""Eu sei como é o futebol. Às vezes entram todas, outras vezes custa mais. Neste início está a custar, também estou com alguma falta de confiança. Mas ontem falei com o mister e foi suficiente para ajudar a equipa", disse.Já Galeno esteve em destaque ao bisar na partida. No final da partida, o extremo repartiu o mérito com os companheiros e agradeceu o apoio dos adeptos bracarenses."Golos? Penso que foi o trabalho de equipa que foi o mais importante. Agradeço o passe do Mario González", vincou."A nossa equipa entrou bem ligada no primeiro tempo. Falhámos um penálti, não baixámos a cabeça. Entrámos bem na segunda parte. Agradeço o apoio [dos adeptos].""O Matheus é um líder. Quando amolecemos assim tem de dar a dura. Faz parte. Mas estivemos sempre por cima. tivemos uma desatenção no final, mas estivemos bem e fomos felizes em fazer o terceiro golo.""No primeiro jogo merecíamos ganhar,mas não conseguimos. Fomos felizes aqui", concluiu.Também Ricardo Horta falou aos jornalistas no final do encontro, tendo considerado que os minhotos podiam ter vencido por mais golos."Nem todos os jogos começam da melhor maneira. Infelizmente começámos a perder, contra uma equipa boa,l difícil de jogar, mas criamos oportunidades, fizemos 3 golos, podíamos ter feito mais, mas estamos satisfeitos com os 3 pontos", começou por dizer."É normal, pelo momento que atravessamos. No ultimo jogo sofremos aos 90' , começámos a sentir desconfiança, mas falámos ao intervalo de que podíamos dar a volta. E mostrámos o nosso valor.""É um grupo muito equilibrado, qualquer equipa pode passar. Este Midtjylland é uma equipa boa, difícil de jogar. Mas vamos lutar pelo primeiro lugar do grupo", finalizou.