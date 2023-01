Marselha entra na corrida por Vitinha

Mais um dia, mais um clube que se junta à corrida por Vitinha. Depois de ser alvo de duas propostas na casa dos 20 milhões de euros, ofertas adiantadas por Record em tempo oportuno e que foram recusadas pela SAD, o avançado é agora alvo do Marselha, de França.O emblema gaulês está determinado em contratar o jovem jogador, de 22 anos, ao ponto de estar disposto a pagar mais de 20 milhões de euros pela transferência.Com o fecho do mercado a aproximar-se e com as propostas que vão chegando, a pressão aumenta para a SAD do Sp. Braga avaliar a situação do jogador, pese embora os arsenalistas mantenham a intenção de receber os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão.Em caso de saída por estes valores, Vitinha tornar-se-ia na segunda maior venda da história do clube, ficando apenas atrás dos 31 milhões de euros que levaram Trincão para o Barcelona.