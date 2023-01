Marselha reentra na corrida e está perto de agarrar Vitinha

O Marselha reentrou na corrida por Vitinha, avançado do Sp. Braga, e está perto de garantir a contratação do ponta-de-lança, que também conta com interesse de Brighton e Southampton Os franceses aumentaram a parada da oferta anterior, queadiantou a meio da semana, de 25 M€ + 4 M€ em objetivos, chegando agora a uma oferta global de 32 milhões de euros. A acrescer àquele valor, o Sp. Braga terá ainda direito a uma fatia sobre uma transferência futura do jogador.Desde o primeiro momento os arsenalistas quiseram incluir uma opção de recompra sobre o jogador caso, no futuro, a sua valorização venha a atingir um nível considerável. Depois da discussão em torno de uma cláusula de recompra de 50 M€, a mesma ficou agora cifrada em 60 M€.