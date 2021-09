«Mas que grande pinta!»: Tradutor cheio de estilo surpreendeu Carvalhal

Manik Mané voltou a tomar parte de uma conferência de imprensa do Sp. Braga nas competições europeias, depois de ter surpreendido com o seu 'look' há duas épocas, quando a equipa então comandada por Rúben Amorim defrontou o Rangers de Steven Gerrard nos 16 avos-de-final da Liga Europa.





É natural de Guimarães, tal como Record contou em reportagem na altura , regressou esta quarta-feira a Braga e não é que voltou a surpreender com o seu visual arrojado? Até Carlos Carvalhal comentou, mal o intérprete se juntou à mesa do auditório do Municipal de Braga."Grande categoria! Que grande estilo, nunca tive um tradutor assim com estilo. Mas que grande pinta!", atirou o treinador, já sentado ao lado de Castro, ambos a observar o colete colorido e o laço a condizer. Após o fecho da conferência de imprensa, Carvalhal ainda conversou com o tradutor durante alguns segundos.