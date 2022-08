Matheus acredita numa "grande época" do Sp. Braga: «Vamos olhar qualquer adversário nos olhos»

Matheus, guarda-redes brasileiro do Sp. Braga, falou aos microfones da Sport TV sobre a pré-temporada dos arsenalistas, e aproveitou para fazer uma pequena antevisão ao duelo da primeira jornada do campeonato frente ao Sporting, a disputar no domingo, dia 7 pelas 18h."[A pré-temporada] Correu bem, com alguns jogadores novos que se estão a habituar à nossa forma de jogar. Ainda temos esta semana para nos prepararmos e acredito que vamos fazer uma grande época", referiu, antes de abordar o jogo frente aos leões."Espero que seja um grande jogo e que haja três equipas felizes dentro de campo, que todos façam o seu melhor, mas que o Sp. Braga saia com a vitória. Vamos olhar qualquer adversário nos olhos e espero que possamos sair com a vitória. Favoritos? O futebol está muito competitivo, mas vamos dar o máximo e lutar pela vitória".O guardião, que representa os bracarenses desde a temporada 2014/15, destacou ainda o "crescimento" do clube, e garantiu que a equipa quer ir "atrás de um título" em 2022/23. "Queremos mais. Na época passada não conseguimos esse objetivo, mas nesta queremos ir atrás de um título e dar continuidade ao trabalho que temos feito. Temos de olhar todas as equipas nos olhos em busca da vitória, em cada jogo e em qualquer estádio. No final vemos o resultado e a classificação", disse, antes de concluir com uma mensagem para os adeptos do Sp. Braga: "Que nos continuem a apoiar, são o 12.º jogador nesta casa. Nós vamos sempre lutar até ao fim pela vitória".