Matheus após renovar pelo Sp. Braga até 2027: «Tenho o sonho e o objetivo de vencer a Liga»

Matheus renovou até 2027 com o Sp. Braga, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, conforme demos conta . Em declarações aos canais oficiais do clube, o guarda-redes de 30 anos falou de um sonho... que é também um objetivo para os próximos anos: "Vencer a Liga.""Estar num país ou cidade em que a família e os filhos se sentem bem, ser acarinhado pelos adeptos, ter conquistas importantes no clube... Mas creio que ainda vamos conquistar a mais importante, que é a Liga. O meu objetivo é cumprir este contrato. Sempre via no Brasil e aqui em Portugal jogadores com 13 ou 15 anos de clube e eu sempre tive em mente fazer um percurso estável, mas nunca acomodado, sempre procurando mais e tentando melhorar. Não somos perfeitos e temos sempre algo a evoluir e a cada dia tento melhorar em cada aspecto", afirmou o luso-brasileiro."Tenho o sonho e o objetivo de vencer a Liga nacional, creio que um dia o clube vai conquistá-la, não sei se será comigo, espero que sim. Mas vai conquistá-la porque o clube tem evoluído bastante. Espero fazer parte dessa conquista!", acrescentou Matheus.