Matheus assinala 59 partidas na Liga Europa: «Tornei-me no brasileiro com mais jogos»

Matheus cumpriu, diante do Union St. Gilloise, o jogo 59 na Liga Europa, uma marca que lhe permitiu tornar-se no jogador brasileiro com mais encontros realizados na prova.Neste sentido, esta sexta-feira, o guardião do Sp. Braga recorreu às redes sociais para assinalar o feito, através de uma mensagem onde manifestou uma grande felicidade."Estou muito feliz por entrar para a história. Tornei-me o brasileiro que mais fez jogos na Liga Europa com 59 partidas no currículo. Agradeço a Deus e também aos companheiros de equipa por ter atingido esse número. Algo muito expressivo após deixar Belo Horizonte e ir em busca de um sonho no futebol português. Temos muito trabalho pela frente e vamos em busca de fazer o melhor, sempre!", escreveu o dono da baliza do Sp. Braga.