Matheus bate Arruabarrena e Vlachodimos e é eleito guarda-redes do mês da Liga Bwin

Matheus foi eleito o melhor guarda-redes do mês de março na Liga Bwin, segundo divulgou, esta segunda-feira, a Liga Portugal. O guardião do Sp. Braga amealhou 25,64% dos votos e bateu, dessa forma, a concorrência de Arruabarrena, guarda-redes do Arouca, e de Vlachodimos, do Benfica.No último mês, Matheus, de 31 anos, foi totalista nos três jogos realizados pelos arsenalistas e não sofreu qualquer golo, tendo, assim, contribuído para o registo 100% vitorioso dos minhotos nesse período. Esta é, de resto, a primeira distinção conquistada pelo guardião dos guerreiros na presente edição do campeonato.