Matheus e a goleada sofrida em Alvalade: «Estamos desiludidos»

Matheus não escondeu a desilusão pela goleada (5-0) sofrida pelo Sp. Braga em Alvalade pela segunda vez em pouco mais de um mês."Estamos desiludidos com o resultado. Mas já ficou para trás. Temos de focar no jogo com o Famalicão e levantar o moral do balneário e focar já no próximo jogo", começou por dizer o guarda-redes dos bracarenses."Estamos focados sempre no jogo a jogo. Não olhamos para a classificação. Estamos focados no Famalicão. Estamos todos desiludidos mas é focar no Famalicão, que é o próximo objetivo", acrescentou, reforçando a ideia de que o foco passa agora pelo jogo com os famalicenses."Este grupo é um grupo unido. Uma família. Temos de levantar o moral da malta lá dentro e pensar já no Famalicão, que é o nosso próximo objetivo", concluiu.