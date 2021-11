Matheus e Al Musrati são baixas para a deslocação do Sp. Braga à Dinamarca

A ausência de Matheus e Al Musrati é a grande novidade na lista de convocados do Sp. Braga para o jogo desta quinta-feira com o Midtjylland, a contar para a Liga Europa. Enquanto o guarda-redes fica de fora do jogo por motivos pessoais, o médio está a contas com uma lesão traumática no joelho direito.Para além destes, Sequeira, David Carmo, Tormena e Buta, todos os recuperar de lesões já conhecidas, também não viajaram para a Dinamarca. Dessa forma, Carlos Carvalhal poderá contar com os seguintes jogadores para o embate da Liga Europa:Tiago Sá, Hornicek e Leonardo FerreiraYan Couto, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Raul Silva, Fabiano, Bruno Rodrigues, Francisco MouraAndré Horta, Piazon, Gorby, Chiquinho, Lucas Mineiro, CastroRodrigo Gomes, Galeno, Roger, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Mario GonzálezA comitiva bracarense parte esta terça-feira para a Dinamarca.