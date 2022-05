Matheus e o prémio de melhor guarda-redes em abril: «É de todo o coletivo»

É demasiado cliché dizermos que com ele... "está sempre tudo em boas mãos"?



Depois da distinção de melhor guarda-redes de abril na Liga Bwin, Matheus, do Sp. Braga, recebeu, esta sexta-feira, o respetivo troféu, aproveitando para deixar algumas palavras de agradecimento a toda a estrutura bracarense."Fico muito feliz por tudo o que vivenciei no mês de abril. Quero agradecer a todos os meus companheiros, staff e equipa técnica, porque, apesar de ser um prémio individual, é de todo o coletivo. Se o coletivo não funcionar, o individual não sobressai. Para além disso, quero também partilhar este prémio com a minha esposa e com os meus filhos", disse o guarda-redes aos meios da Liga.Matheus foi totalista no Sp. Braga em abril, tendo conseguido três 'folhas limpas' em quatro partidas, contribuindo para o registo 100 por cento vitorioso da equipa de Carlos Carvalhal nesses encontros.