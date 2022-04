Matheus emociona-se ao recordar o momento mais duro: «Não sabia se voltaria a jogar...»

No momento de celebrar a renovação do contrato com o Sp. Braga até 2027, Matheus revisitou o seu percurso nos guerreiros, que começou em 2014, quando o guarda-redes chegou oriundo do América Mineiro."Um estrangeiro chega a um clube e passado um tempo é o jogador com mais títulos, com quase 250 jogos e quase 10 anos de clube... Então é só gratidão pelo clube, pelas pessoas que trabalham aqui, pelo presidente que abriu as portas, por todos com quem trabalho desde o sr. Mário, a dona Rosa, todo o staff. São a nossa segunda família, muitas vezes passamos mais tempo aqui do que em casa", disse, ao canal do clube, a Next, antes de ter olhado aos momentos mais marcantes neste percurso. Venceu duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga e recordou, já emocionado, um momento particularmente duro."Não há como não falar dos três títulos, são o auge de um clube… Mas o que me marcou bastante foi o que ninguém quer passar, a lesão no joelho, que me fez crescer e pensar o futebol de outra forma, valorizar os pequenos detalhes e pequenas formas de ser. É nessas horas que vê quem está e quem não está do seu lado", disse Matheus, que no final de agosto de 2018 contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito."Aqueles seis meses... O que eu passei. Só dúvidas na minha cabeça, não sabia se ia voltar a jogar, voltar a fazer o que amo que é estar no campo e dar o meu melhor. Eles sempre me ajudaram e motivaram, quando voltei a jogar houve a conquista da Taça da Liga, na nossa casa e essa também fica marcada. A Taça de Portugal do ano passado também, tão sonhada nos clubes", anotou."Foram as duas depois da lesão. Sempre tive a dúvida na cabeça, se conseguiria voltar a estar no meu melhor nível. Só quem está cá dentro e quem passa cá sabe como este clube acarinha as pessoas. Muitas vezes não é fácil. Temos um presidente com uma cobrança no limite… Mas este clube é uma família", apontou Matheus.