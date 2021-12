Matheus: «Esperamos fazer história novamente este ano»

O Sp. Braga recebe o Estoril no domingo (20H30), equipas que no arranque da 13.ª jornada ocupam o 4.º e 5.º lugar da Liga Bwin, respetivamente, com 1 ponto de diferença. Esta quinta-feira, e antes do treino, Matheus não escondeu a confiança na equipa."Sabemos que vai ser um ciclo muito difícil, mas temos que pensar jogo a jogo, é um plantel que já está bem entrosado e temos que pensar no dia-a-dia e não no último jogo se ainda não fizemos o primeiro e conquistar as coisas aos poucos""Graças a Deus o meu filho mais novo, de um mês, o Bernardo, já está melhor; teve uma bronquiolite, esteve internado, e um pai ver um bebé de um mês com o oxigénio baixo... Optei por ficar, pedi permissão ao mister e a todo o staff e, graças a Deus, já está em casa e está bem"."Creio que sim, foi uma motivação extra, os meus pais também vieram do Brasil para me ajudar, os meus sogros também aqui estão e há a família do balneário que, mesmo na Dinamarca, todos me mandaram mensagens e passaram força, isso é família, isso é o Braga"."Temos que pensar jogo a jogo, com o Vizela fizemos um bom jogo, voltámos ao quarto lugar e queremos continuar a fazer bons jogos e continuar a somar pontos".: "Podemos esperar um bom jogo, um Braga aguerrido, mostrando sempre a sua identidade e em busca dos três pontos""Creio que a equipa reagiu bem, não foi fácil, mas há um grupo que é uma família e todos deram a mão e juntaram-se e passaram mensagens positivas para dar a volta o mais rápido possível e agora esperemos dar continuidade""Não é fácil só para nós, é para o país inteiro, é uma situação complicada, parecia que estava tudo bem e do nada veio tudo à tona de novo, mas é continuar com os cuidados, máscaras, para voltarmos à normalidade novamente""Vou concordar com o mister, não tem como se comparar, cada plantel, cada grupo faz a sua história e esperamos este ano fazer história novamente neste clube que merece tanto, vamos continuar a trabalhar e jogo a jogo, olhos nos olhos cada adversário para colher os frutos no final"