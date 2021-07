Matheus: «Esperamos fazer uma grande época»

Matheus Magalhães, guarda-redes brasileiro do Sp. Braga, perspetivou esta quarta-feira a nova temporada dos bracarenses. Em declarações prestadas aos canais oficiais do clube minhoto, o guardião de 29 anos que se prepara para entrar na oitava temporada consecutiva com a camisola dos guerreiros falou sobre a chegada dos reforços e ainda dos jovens talentos da formação do clube.

"Está a ser muito bom poder ver os meus companheiros novamente depois de umas boas férias, o grupo mantém-se o mesmo já nos conhecemos há uns quatro cinco anos. Os que chegaram também foram bem recebidos e estão prontos para dar o seu melhor", começou por dizer Matheus Magalhães à 'NEXT'.

"Estamos todos aqui prontos para ajudar, independentemente se eu sou ou não o mais velho ou o mais novo no clube. O plantel é muito bom, muito acolhedor e isso é bom para os jogadores que vêm agora", acrescentou.

Importância dos jogadores mais experientes para os jovens que chegam da formação

"Os mais velhos são o espelho para os mais jovens, para os que vêm até da formação, e então temos de mostrar, de ajudar. São miúdos que têm um grande futuro pela frente e espero ajudá-los da melhor forma possível."

Objetivos para a nova temporada

"O objetivo é ajudar sempre o clube da melhor maneira possível. Esperamos fazer uma grande época, ir pensando jogo a jogo. Isso é o mais importante. Agora é tempo de focar nessa pré-época para estarmos prontos para quando começarem os jogos."

O que podem esperar os adeptos bracarenses da equipa

"Esperar um Sp. Braga que vai em busca da vitória em todos os jogos e que vai olhar olhos nos olhos a cada adversário. Podem contar que vamos em busca da vitória em todos os jogos", terminou.