Matheus foi pai e houve festa no hotel do Sp. Braga na Bulgária

Matheus foi pai recentemente e foi por essa razão que nem sequer entrou na convocatória para o jogo da Taça de Portugal, diante do Moitense. Regressado agora aos eleitos do Sp. Braga para o jogo da Liga Europa contra o Ludogorets, o guarda-redes luso-brasileiro foi acarinhado por todo o grupo.





A Legião acaba de ganhar mais um Gverreiro! ?



Bem-vindo à família, Bernard! pic.twitter.com/0VzPmocrfC — SC Braga (@SCBragaOficial) October 20, 2021

Naquele que se tornou num procedimento habitual no grupo de trabalho, os capitães de equipa (Ricardo Horta, Tiago Sá e Castro, sendo que o próprio Matheus integra esse lote) ofereceram ao guarda-redes um equipamento do clube com o nome do seu filho, Bernard, nas costas.Este momento de festa decorreu no hotel onde a equipa está instalada em Razgrad, na Bulgária, sendo que Matheus recebeu um abraço do presidente António Salvador e houve ainda lugar a uma foto de família no refeitório.