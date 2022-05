Matheus: «Já morámos numa garagem, com uma cama para quatro pessoas»

Matheus foi o protagonista de uma nova edição do programa 'Perfil Guerreiro', na Next, o canal do Sp. Braga. O guarda-redes recordou as suas origens e as dificuldades que chegou a enfrentar na infância, no Brasil, ele que é natural de Belo Horizonte."Somos de uma família que passou por muitas dificuldades. Já morámos numa garagem, com tudo ali amontoado e só uma cama para nós os quatro", contou Matheus, que vivia com os pais e o irmão mais velho, também ele futebolista profissional."Sempre vi o meu irmão como um exemplo, a forma como reagia nas várias situações, o modo de treinar e trabalhar. Foi o meu espelho, fui crescendo com ele na mente", explicou o guardião arsenalista. Eram unha com carne, como se diz em bom português."A minha mãe brigava connosco porque a gente nem almoçava, nem queria saber da comida... Era o dia todo na rua, na altura era um momento bom do Brasil, sem preocupação de poder estar na rua, não havia a violência que há hoje. Voltávamos para casa só quando a mãe já ia atrás de nós", atirou Matheus, hoje um homem feliz com o seu crescimento e com a sua família, que já inclui três filhos.