Matheus: «Muita gente fala de sorte, mas dá muito trabalho»

Titular na baliza do Sp. Braga na vitória por 1-0 sobre o Union Berlim , o brasileiro Matheus assumiu que este resultado é muito importante para os minhotos, mas deixa claro que, apesar do bom momento, é necessário ir "jogo a jogo"."Conseguimos uma vitória importante, aqui em casa temos de ser uma fortaleza e continuar com os pés no chão, porque ainda há muito para acontecer. O nosso objetivo é jogo a jogo. Não adianta pensar no final se ainda estamos no meio da caminhada, temos que continuar a trabalhar, dedicando-nos ao máximo, jogando olhos nos olhos todos os adversários e procurando a vitória em todos os jogos. Muita gente fala de sorte, mas dá muito trabalho. Trabalhar é o segredo, trabalho contínuo do dia-a-dia, esse é o segredo", disse o guardião.