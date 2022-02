Matheus: «Nada está perdido e creio que vamos dar a volta»

Matheus lamentou a eficácia do Sheriff que foi essencial, segundo o guarda-redes, para o desfecho do embate do Sp. Braga."Infelizmente, foram à baliza duas vezes e fizeram dois golos. Nada está perdido e creio que vamos dar a volta. Jogámos o jogo como estava planeado. Agora é descansar e pensar no próximo jogo. Estamos desiludidos pelo resultado, mas como falei nada é impossível e vamos em Braga à procura de um resultado melhor", revelou em declarações à Sport TV.Já Francisco Moura, que também entrou durante a partida, também aludiu ao pragmatismo dos moldavos no jogo."Eles tiveram poucas oportunidades, mas souberam concretizá-las. Nós não conseguimos. Acho que não faltou intensidade, mas nós entrámos muito no jogo deles, direto e de duelos, e não conseguimos fazer o nosso jogo. Essas perdas de tempo fazem parte do jogo. Temos de entrar com o pé no acelerador em Braga e fazer um golo cedo para reentrar na eliminatória", reiterou.