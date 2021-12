Matheus: «Não ficou a faltar nada a não ser o golo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting de Braga empatou (1-1) na receção ao Estrela Vermelha na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, um resultado que retirou aos arsenalistas a possibilidade de apurarem-se de forma direta para os oitavos de final da prova, tendo agora que passar pelo playoff dos 16 avos.

No final da partida, o guarda-redes Matheus assumiu que a única coisa que faltou à equipa foi o golo que desse a vitória ao conjunto de Carlos Carvalhal, revelando ainda o teor da conversa que teve com Eduardo, treinador de guarda-redes dos bracarenses, momentos antes de tentar defender o remate de Katai, que aos 70 minutos empatou a partida.

"Viemos a conversar, a tirar dúvidas e ver a melhor opção. Somos um grupo, estamos juntos em todas as situações. Vim pedir ajuda a todo o banco. Não foi o resultado que queríamos, mas que estamos em todas as competições. Há muito pela frente", começou por dizer o guardião do Sp. Braga, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

O que faltou?

"Não ficou a faltar nada a não ser o golo que dava o 2-1. Lutámos até ao último minuto, estivemos por cima. Estamos em todas as frentes e vamos trabalhar com os pés no chão."

Apuramento direto falhado

"É verdade, mas pelo jogo que fizemos… triste pelo resultado, mas não pelo jogo que fizemos", terminou.