Matheus partilha prémio com os colegas: «É a entreajuda de todos que faz realmente a diferença»

O guardião Matheus, do Sp. Braga, recebeu, esta terça, das mãos da Liga Portugal, o troféu referente à distinção de melhor guarda-redes da Liga Bwin durante o passado mês de março. No momento da entrega do galardão, o brasileiro foi pronto a partilhá-lo com os colegas de equipas."Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, à equipa técnica e a toda a estrutura do clube, que nos ajuda diariamente. Este é um prémio de todo o grupo, que tem trabalhado arduamente todos os dias", começou por dizer o guarda-redes, de 31 anos, explicando os motivos para o sucesso: "O segredo começa logo lá na frente, nos nossos avançados. E é essa entreajuda de todos que faz realmente a diferença."Relembre-se que Matheus manteve a baliza inviolável durante o mês de março, ajudando os minhotos a terminaram este período com duas vitórias e um empate. Nesta eleição, o experiente brasileiro superou a concorrência de Arruabarrena, do Arouca, e Vlachodimos, do Benfica.