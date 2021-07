Matheus: «Queremos muito ser os primeiros a conquistar a Supertaça»

Depois de três finais da Supertaça perdidas, o Sp. Braga vai tentar pela quarta vez erguer o troféu, em jogo diante do Sporting agendado para este sábado à noite (20H45). O objetivo bracarense é claro e passa por conquistar a Supertaça Cândido de Oliveira pela primeira vez. Palavra de Matheus.





"Significa muito, não só para mim, mas para todo o plantel. O Sp. Braga ainda não tem esta taça, queremos muito fazer história e sermos os primeiros a conquistá-la. Vencê-la trará muita motivação a toda a equipa", apontou o guarda-redes luso-brasileiro, em entrevista à FPF."Temos de enfrentar o adversário olhos nos olhos em busca da vitória. O Sp. Braga entra em qualquer campo com o objetivo de vencer e estamos a prepararmo-nos muito bem para a Supertaça", acrescentou, apontando o que pode ser importante no desenrolar do encontro: "Sermos equilibrados e fortes defensivamente e ofensivamente. Estamos preparados para todos os momentos do jogo e queremos muito conquistar este troféu."O guarda-redes mostrou-se ainda muito feliz com a presença de público no Municipal de Aveiro. "É muito importante para os jogadores e para todo o país. Os adeptos voltarem significa que as coisas estão a melhorar e a voltar à normalidade. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível", disse Matheus.