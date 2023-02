Matheus recusa papel de herói: «Fico feliz por poder ajudar esta grande família»

Matheus foi a figura na decisão nos penáltis do Sp. Braga-Benfica, ao defender o remate de Aursnes, que permitiu que o Sp. Braga ultrapassasse as águias e chegasse às meias-finais da Taça de Portugal. Apesar disso, o guardião recusa o papel de herói."Não me sinto herói. Sinto-me apenas mais um a ajudar estre grande clube. Sou parte da família, fico feliz por ajudar, mas herói é toda a familia bracarense", atirou, em declarações à RTP, assinalando ainda que a defesa "é fruto de muito trabalho": "Tentei ficar o máximo concentrado possível".Apesar dos festejos finais terem pertencido aos arsenalistas, Matheus reconhece que até à expulsão de Bah o jogo não foi fácil para o Sp. Braga. "Não entrámos tão bem, sofremos cedo, num lance de bola parada, mas depois da expulsão fomos sempre em busca do golo, da vitória. Mas fico sempre feliz por poder ajudar esta família maravilhosa. É fruto do trabalho de todo este plantel e este grupo. Fico feliz de poder ajudar este grande clube, só tenho de garadecer a Deus, a toda a família. Festejamos hoje, mas é preciso amanhã pensar já no Marítimo, que é o nosso próximo objetivo".