Matheus: «Ressaltar a temporada que este grande clube fez»

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, assumiu a superioridade do FC Porto, mas realçou a época dos arsenalistas, que terminaram no 3.º lugar do campeonato e chegaram à final da Taça de Portugal, perdida esta tarde para os dragões."É uma final, todos querem ganhar. Infelizmente não conseguimos, o nosso adversário foi superior, mas é ressaltar a temporada que este grande clube fez. Um 3º lugar e uma final da Taça, acho que temos de ressaltar isso", começou por dizer à Sport TV."Fizemos um bom jogo, infelizmente o nosso melhor não foi suficiente para conquistar a Taça. Quero agradecer aos nossos adeptos e familiares, que tanto torcem e sofrem por nós. Apoiaram-nos mais uma vez e é ressaltar a época que este grande clube fez. O plantel está de parabéns. Agora é ter a cabeça levantada, descansar nas férias e pensar na próxima época", terminou.