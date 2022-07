Mathys reforça Sp. Braga B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga anunciou a contratação de Mathys Jean-Marie, avançado de 20 anos que chega dos franceses do Clermont mas que é internacional sub-20 por Portugal. O jogador assinou até 2025 e é uma nova solução para a equipa B dos guerreiros, orientada por Custódio e que se prepara para nova participação na Liga 3."Estou muito feliz e honrado por assinar o meu primeiro contrato com o SC Braga e muito grato pela confiança que o clube deposita em mim. Estou perante o meu primeiro desafio fora de França. É algo novo para mim e quero adaptar-me o mais rápido possível", começou por dizer, aos canais do clube."Sou um jogador rápido, possante e acredito que posso ajudar a equipa a alcançar os objetivos que estão traçados para esta temporada. Já só penso em jogar, poder fazer grandes exibições, evoluir como jogador, ganhar o meu espaço na equipa e vencer", acrescentou Mathys Jean-Marie.