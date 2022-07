Médio ganês Tekpetey colocado na órbita do Sp. Braga

Bernard Tekpetey, médio ganês de 24 anos, foi colocado esta quarta-feira na órbita do Sp. Braga. O jogador pertence aos quadros do Ludogorets e, de acordo com a imprensa búlgara, nomeadamente o 'Sportal', estarão em curso negociações entre os dois clubes e em cima da mesa estará um valor de 1,9 milhões de euros.Tekpetey, recorde-se, foi adversário do Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa de 2021/22, tendo atuado tanto no jogo realizado na Pedreira como na Bulgária. Em toda a época passada, fez 10 golos e 6 assistências com a camisola do clube de Razgrad.