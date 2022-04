Morreu Melinha, célebre adepta do Sp. Braga

Entretanto, o Sp. Braga também já deixou uma nota de pesar pelo falecimento de Melinha "O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Amélia Morais, a ‘nossa’ Melinha. Figura carismática e indefectível adepta do SC Braga, Melinha tinha cumprido 86 anos em fevereiro e era alguém que colecionava sorrisos por onde passasse. O SC Braga endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências", podia ler-se em comunicado.



À família enlutada, Record endereça sentidas condolências.





(Notícia atualizada às 12h18)

Faleceu, esta segunda-feira, Melinha, conhecida adepta do Sp. Braga. D. Amélia, figura ímpar na história dos minhotos, de 86 anos, estava a contas com problemas de saúde há vários meses.Criada nas proximidades do Estádio 1º de Maio, Melinha começou a acompanhar o Sp. Braga desde tenra idade e esteve presente em muitas das conquistas do clube. Para além de assistir a todos os jogos dos arsenalistas em casa, a adepta também seguia os Guerreiros do Minho em muitas deslocações, seja em Portugal ou no estrangeiro. Nos últimos meses, a saúde de Melinha deteriou-se bastante, isto na medida em que a octogenária chegou a estar internada no Hospita de Braga no final de 2021.Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, reagiu ao desaparecimento da célebre adepta. "Mais do que a adepta mais popular do Sporting de Braga ou uma figura incontornável da cidade de Braga - que todo o país conhece -, a Amélia Morais era alguém que primava pela boa disposição e generosidade", escreveu o autarca nas redes sociais.