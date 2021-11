Mossoró 'voltou a casa' e apareceu de surpresa no treino do Sp. Braga

Estão a ver aquelas visitas boas assim sem contar?



Bem-vindo a casa, Mossoró pic.twitter.com/L4QeLkGDxX — SC Braga (@SCBragaOficial) November 23, 2021

Figura do Sp. Braga entre 2008 e 2013, Márcio Mossoró fez uma visita às instalações do clube minhoto na manhã desta terça-feira. O ex-jogador brasileiro teve assim oportunidade de conviver com a equipa antes de os arsenalistas viajarem para a Dinamarca, onde vão defrontar o Midtjylland para a Liga Europa.Mossoró aproveitou a ocasião para estar com antigos colegas, como é o caso de Alan, de quem recebeu uma camisola, e de Eduardo. Através dos comentários na publicação que os Guerreiros do Minho fizeram nas redes sociais, onde o momento é descrito como uma "visita boa sem contar", foi possível perceber que o carinho dos adeptos pelo médio, agora com 38 anos, ainda se mantém intacto.Ao serviço do Sp. Braga, Mossoró apontou 16 golos em 182 encontros e venceu uma Taça da Liga.