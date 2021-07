«Muita satisfação»: a reação de António Salvador ao regresso dos adeptos na Supertaça

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, disse esta terça-feira acolher "com muita satisfação" o regresso dos adeptos aos estádios, hoje divulgado, para a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, sábado, diante do Sporting.

"É com muita satisfação que, finalmente, os nossos adeptos podem voltar aos estádios, mesmo com as condicionantes com as quais todos temos de conviver nos tempos atuais. É especialmente gratificante saber que sentiremos o apoio dos sócios do Sporting de Braga num jogo em que está em causa a conquista de mais um troféu", disse o presidente do clube bracarense numa declaração à agência Lusa.

António Salvador enalteceu "o trabalho feito por todas as partes envolvidas na organização deste jogo, os clubes, em total sintonia com a Federação Portuguesa de Futebol [FPF], que por sua vez trabalhou em sintonia com a Direção-Geral da Saúde [DGS]".

"Ao longo das últimas semanas, tendo como base um forte trabalho de interligação entre clubes/FPF e FPF/DGS, foi encontrada esta solução, a qual irá ajudar a viabilizar o regresso à 'normalidade' no futebol, algo que, na ótica de todos os clubes, é encarado como essencial para o futuro, mas também para o presente", frisou o líder arsenalista.

A FPF esclarece que os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro destinam-se apenas a adeptos 'leoninos' e bracarenses, sendo que os titulares dos bilhetes "têm de cumprir os requisitos e recomendações emanados pela DGS para entrada no recinto desportivo".

Além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos deste tipo, será necessário um certificado digital covid-19 válido que comprove vacinação completa, ou um teste PCR com resultado negativo, realizado até 72 horas antes do jogo.

Também poderão entrar no estádio os adeptos que apresentarem um teste antigénio com resultado igualmente negativo, efetuado até 48 horas antes da partida, e a temperatura corporal terá de ser inferior a 38.ºC, um controlo que será realizado no acesso ao recinto.

O uso permanente da máscara de proteção e a manutenção do distanciamento físico será obrigatório.

O FPF explica que processo de venda de bilhetes será da "exclusiva responsabilidade" de Sporting e Sporting de Braga, cabendo-lhes "definir os critérios para a sua aquisição".

"Os dois clubes acordaram realizar a venda de ingressos para o jogo a partir do dia 29 de julho", frisa o comunicado.

No dia de hoje, a ministra da Saúde admitiu a "abertura" para a presença de público na Supertaça, descrevendo o jogo como um possível "evento-teste" para o regresso de espetadores às bancadas.

"Em relação ao público nos eventos organizados em ambiente aberto, aquilo que ficou hoje referido pelos peritos foi que há, face a esta situação de aumento da vacinação, possibilidade de fazer essa abertura", adiantou Marta Temido, em declarações aos jornalistas após a reunião no Infarmed, em Lisboa.