Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nada melhor do que um Principado para colocar à prova a capacidade de superação do Sp. Braga Arsenalistas só por uma vez esta época não conseguiram responder com uma vitória logo após uma derrota





• Foto: Peter Spark