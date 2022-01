«Não há desculpas. Falhámos»: Sp. Braga e o momento de forma antes de visitar o Sporting

O Sp. Braga vem de uma derrota com o Marítimo na passada jornada da Liga Bwin, resultado que gerou grande insatisfação entre os adeptos e o clube assume a falha."O sentimento é de profunda frustração. É assim em todas as derrotas e piora sempre que acontece na nossa casa. O resultado frente ao Marítimo está longe de ser aquele que queríamos. Não há desculpas. Falhámos", aponta a newsletter semanal."Temos de fazer muito mais e muito melhor nos próximos jogos, de forma a regressarmos ao caminho das vitórias. Compreendemos a desilusão dos sócios e adeptos e partilhamos o mesmo sentimento", lê-se ainda.Os guerreiros preparam-se para medir forças com o Sporting, em Lisboa, na próxima jornada: "Vamos reerguer-nos e vamos olhar de frente para o jogo em Alvalade, olhos nos olhos, sempre com um único objetivo: vencer."Nos últimos oito jogos oficiais, entre Liga Bwin, Taça de Portugal, Allianz Cup e Liga Europa, o Sp. Braga venceu dois jogos, empatou dois e perdeu quatro.