Não há duas sem três: Ricardo Horta é o avançado do mês da Liga Bwin

Diz a expressão popular que não há duas sem três e isso bem se pode aplicar à atribuição dos prémios da Liga Bwin do mês de abril. É que, depois das distinções de melhor guarda-redes (Matheus) e defesa (David Carmo), é para Braga que vai o prémio de avançado do mês: Ricardo Horta.O capitão dos arsenalistas recebeu 29,86% dos votos dos treinadores do campeonato, levando a melhor sobre Darwin (Benfica), que recolheu 27,78%, e Taremi (FC Porto), que teve 25% dos votos. Em abril, Ricardo Horta somou dois golos e duas assistências no campeonato.