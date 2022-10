Nasser Al-Khelaïfi justifica investimento no Sp. Braga: «É um exemplo em Portugal»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente da Qatar Sports Investments, grupo que detém o PSG, congratulou-se com a entrada no capital da SAD do Sp. Braga."A Qatar Sports Investments orgulha-se de investir em negócios desportivos e marcas em todo o Mundo, possibilitando-lhes atingir todo o seu potencial. Portugal é um país com fortes raízes no futebol, com alguns dos adeptos mais apaixonados e com um dos melhores sistemas de formação do Mundo. O Sp. Braga é uma instituição que é um exemplo em Portugal, com história, grande ambição e reputação de excelência, dentro e fora do campo", explicou o empresário do Qatar, segundo a nota divulgada pela assessoria do clube minhoto."Como investidores e parceiros, estamos ansiosos pela inovação, crescimento e desenvolvimento - tanto das equipas masculinas e femininas, como no aspeto comercial da marca - no sentido de o Sp. Braga continuar o seu caminho ambicioso", concluiu Al-Khelaïfi.