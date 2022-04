Nega ao "porto seguro" para enfrentar a "tempestade": Carlos Carvalhal fala sobre o seu futuro

Carlos Carvalhal voltou a ser questionado sobre o seu futuro e usou uma analogia curiosa para responder à questão."Tenho respeito pelo Sp. Braga, vou dar o máximo até ao último segundo. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido vem acautelar um grande Sp. Braga no futuro. Se estamos a ver estes jovens a este nível com 18/19 anos, imaginem daqui a uma ou duas épocas com mais tarimba. Tenho muita experiência no futebol e o que posso dizer é que no passado, quando houve uma tempestade a meio da viagem, tinha uma situação para ir para um porto seguro financeira e desportivamente fantástico. Não quis ir, quis ficar no meio da tempestade até vir a bonança, que aconteceu nas últimas semanas. Fico orgulhoso por isso, tenho tido uma postura de dedicação ao clube que não pode ser contestada", referiu o treinador.