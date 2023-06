Negócio Bruma concluído: Sp. Braga paga 6,5 milhões de euros

Bruma é jogador do Sp. Braga a título definitivo. De acordo com as informações recolhidas por, os arsenalistas concluíram o acordo de compra do extremo ao Fenerbahçe a troco de 6,5 milhões de euros pela totalidade do passe.O jogador português, de 28 anos, assina um contrato válido por quatro temporadas com os minhotos, numa aposta que dá corpo ao objetivo da SAD liderada por António Salvador de alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2023/24.