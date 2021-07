Negócio fechado: Mario González reforça Sp. Braga até 2025

Negócio fechado! O avançado espanhol Mario González é reforço do Sp. Braga e será apresentado nos próximos instantes como o novo ponta-de-lança da equipa de Carlos Carvalhal, após ter rubricado um acordo válido até 2025, custando 1,5 milhões de euros pela totalidade do passe, com o Villarreal a reservar 25% de uma mais valia futura.





O Sp. Braga até já publicou um instastory, na sua conta do Instagram, com a imagem do boné da célebre personagem 'Super Mario'.Mario González pertencia aos quadros do Villarreal e na última época competiu em Portugal ao serviço do Tondela, tendo apontado 15 golos pelos auriverdes.