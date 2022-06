Negócio Ricardo Horta: Email do Málaga para o Sp. Braga com Rui Pedro Braz em CC

A CMTV revelou que o Málaga respondeu ao Sp. Braga por email relativamente à proposta do Benfica por Ricardo Horta colocando Rui Pedro Braz, diretor desportivo encarnado, em CC. Segundo fonte dos bracarenses sublinhou à televisão do Correio da Manhã, tal ato constitui uma violação do acordo de confidencialidade entre as partes e, por isso, os minhotos não se sentem obrigados a pagar ao clube espanhol a sua percentagem do passe do avançado português.Refira-se que Manolo Gaspar, diretor-desportivo do Málaga, negou ontem a informação avançada por um jornalista espanhol de que o clube apenas detém 10% do passe do internacional português e que o mesmo estaria dividido por várias entidades, entre as quais a Gestifute - a partilha de passes de futebolistas com terceiros é proibida desde 2015. O emblema do país vizinho diz ter 67% de Ricardo Horta, algo que o Sp. Braga também contesta.António Salvador, recorde-se, recusou recentemente uma proposta de 10 milhões de euros do Benfica pelo internacional português, chegando a acusar as águias de fazerem pressão junto de um terceiro clube, no caso o Málaga.