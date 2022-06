Niakaté chega a Braga com ambição: «Ganhar o máximo de troféus possível»

Niakaté apresentou-se como reforço do Sp. Braga, tendo já sido opção de Artur Jorge no treino matinal desta terça-feira. O defesa-central de 22 anos, internacional jovem por França, falou aos canais do clube, onde assumiu a alegria por dar este passo na carreira e garantiu a vontade de conquistar troféus na experiência que agora se inicia."Francamente, estou muito, muito contente, muito ansioso de iniciar o novo projeto. Para mim, o Sp. Braga é um clube muito grande e estou muito entusiasmado por começar a aventura.""O Sp. Braga é a opção perfeita para mim, poder começar aqui é excelente para mim. Não há muitos centrais a jogar com o pé esquerdo, penso que posso ajudar na cobertura do jogo, vi vários jogos do Sp. Braga, sobretudo na Liga Europa, gosto muito desta equipa e era um prazer ver os jogos e foi isso que me fez querer vir para aqui. Vi principalmente jogos grandes, como contra o Sporting, em que nos últimos minutos o Sp. Braga ganhou 2-1, não foi? Gosto de ver futebol e vejo um pouco de vários campeonatos. Tenho 22 anos e, infelizmente, não joguei muito na Ligue 1 no último ano, nós somos jovens e aspiramos a jogar muito, e quando o treinador precisou de mim eu disse presente.""Jogar o máximo de jogos, ser importante na equipa e ganhar o máximo de troféus possível. Estou muito feliz por fazer parte do projeto, e estou impaciente por encontrar os adeptos. Vamos, Braga!"