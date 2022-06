Niakaté é reforço do Sp. Braga por empréstimo do Guingamp

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eis o primeiro reforço do Sp. Braga para a temporada 2022/23. Trata-se de Sikou Niakaté, defesa-central de 22 anos que chega ao Minho por empréstimo do Guingamp.O jovem fica com uma clásula de compra obrigatória de 1,8 milhões de euros, mas esta só será acionada se o internacional sub-20 francês atuar em 50 por cento dos jogos oficiais dos arsenalistas nesta temporada. Se esta condição ser verificar, Niakaté assinará um contrato válido por cinco épocas.Em 2021/22, o jovem esteve cedido ao Metz e foi utilizado em 12 encontros.