Niakaté em dúvida para a deslocação ao terreno do Santa Clara

Niakaté pode ser baixa no Sp. Braga para a visita aos Açores. O defesa-central está em dúvida para essa deslocação a casa do Santa Clara, em virtude de ter saído com queixas físicas da partida contra o Benfica.

A confirmar-se a indisponibilidade do francês, o jogador vê-se obrigado a parar mais uma vez e logo numa altura em que vem de uma exibição de alto nível. Uma situação que, no entanto, só será possível esclarecer nos dias que se avizinham.