Niakaté em dúvida para defrontar Union Berlim na Liga Europa

É praticamente na máxima força que o Sp. Braga prepara a receção ao Union Berlim, agendada para esta quinta-feira (20h00), numa partida a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.A exceção é o central Niakaté, poupado em Vila do Conde devido a um problema muscular, que não foi visto nos 15 minutos de treino abertos à imprensa, na manhã desta quarta-feira, e pode assim falhar o duelo com o líder da Bundesliga.Já o lateral direito Víctor Goméz, lesionado deste a jornada inaugural da Liga Bwin, está totalmente recuperado.O técnico Artur Jorge fará, juntamente com o central Paulo Oliveira, a antevisão ao jogo com o Union Berlim, a partir das 12h30.