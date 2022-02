«Nós acreditamos»: atuais e ex-jogadores juntam-se aos adeptos no apoio ao Sp. Braga

A nossa história fala por nós: Em Braga é sempre #AtéAoFim ?



O Sp. Braga vai defrontar o Sheriff esta quinta-feira com a árdua tarefa de dar a volta à desvantagem de dois golos registada no jogo da 1.ª mão, em Tiraspol, na semana passada. Conformejá deu conta, os guerreiros nunca antes recuperaram em casa de uma desvantagem de dois ou mais golos, em eliminatórias europeias, mas nem isso belisca a confiança dos minhotos.O Sp. Braga divulgou há instantes um vídeo onde a principal mensagem é clara: "Nós acreditamos." Adeptos, sócios, equipas de outros escalões, mas também atuais (Lucas Mineiro e Sequeira, que estão lesionados) e antigos jogadores do Sp. Braga (Karoglan, Goiano, Fransérgio, Hassan, Wilson Eduardo, Pedro Santos, entre outros...) juntaram-se para exprimir a sua mensagem de confiança ao grupo comandado por Carlos Carvalhal.O encontro da Liga Europa realiza-se às 20 horas de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga.