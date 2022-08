«Nós levamos chocolate e cerveja!»: A reação dos rivais do Sp. Braga ao sorteio da Liga Europa

Olá! We'll bring chocolate and beer! — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 26, 2022

O Sp. Braga foi colocado no Grupo D da Liga Europa 2022/23, onde terá como adversários os suecos do Malmö, os alemães do Union Berlin e os belgas do Union St. Gilloise. Logo após o sorteio, realizado em Istambul, houve um encontro entre os representantes dos clubes na cerimónia, com o Sp. Braga a ter sido representado por Acácio Valentim, o Team Operations Director.Mas nas redes sociais também não foi preciso muito tempo até os clubes começarem a trocar saudações e comentários a propósito dos confrontos que se avizinham na segunda competição de clubes da UEFA. O Sp. Braga, no Twitter, identificou os três clubes adversários, avisando para se prepararem para os confrontos. "Mal podemos esperar para vos encontrar", escreveram os minhotos.As respostas não tardaram. "Olá! Nós levamos chocolate e cerveja", escreveu o Union St. Gilloise, da Bélgica. "Olá malta! Cerveja e muito bom futebol da nossa parte", prometeu o Union Berlin, ao passo que os suecos do Malmö disseram: "Vemo-nos em breve no Eleda Stadion".