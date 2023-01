Notícia Record: Pizzi vai ser jogador do Sp. Braga

Pizzi está a um passo de reforçar o Sp. Braga. Segundoapurou, o médio português desvincula-se do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, rumando aos minhotos para assinar por época e meia.O internacional português, de 33 anos, estava igualmente na mira do Estoril.Se ficasse no Al Wahda até ao final do contrato, em 2024, o ex-Benfica receberia de vencimentos 2,8 milhões de euros.