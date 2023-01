Notícia Record: Sp. Braga recusou duas propostas milionárias por Vitinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitinha continua a colocar o mercado a ferver. O avançado do Sp. Braga está a ser muito cobiçado, ao ponto de o clube ter recusado duas propostas milionárias nos últimos dias, sabeAs ofertas andam na casa dos 20 milhões de euros e uma delas chegou da Premier League. No entanto, há mais emblemas dos principais campeonatos europeus atentos e é provável que o fecho de mercado continue a impor pressão sobre os arsenalistas.Neste momento, o Sp. Braga não considera o jogador negociável e, por essa razão, coloca a fasquia na cláusula de rescisão, cifrada nos 30 milhões de euros.Vitinha, refira-se, é uma das figuras do Sp. Braga. Até ao momento, Vitinha leva 13 golos e cinco assistências em 27 jogos.