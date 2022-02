Novas buscas na SAD do Sp. Braga, avança a CMTV

A CMTV avança esta terça-feira que a Polícia Judiciária de Braga está a realizar buscas na SAD do Sp. Braga, na sequência de uma denúncia anónima.Em causa estarão contratos de jogadores com nomes menos sonantes, bem como contratos alegadamente fictícios para a contratação de determinados serviços, que poderão ter servido para o pagamento de luvas.Segundo o canal de TV da Cofina, os agentes passam nesta altura a contabilidade dos minhotos a pente fino, no sentido de perceber se houve alguma irregularidade ou crime.O Sp. Braga não se pronunciou oficialmente sobre as buscas.