O calendário de pré-época do Sp. Braga

O Sp. Braga divulgou, esta tarde, a lista de jogos que irá realizar durante a corrente pré-temporada. O primeiro ensaio da turma comandada por Carlos Carvalhal será já na próxima terça-feira, em Fão, diante do Vizela.





Os arsenalistas irão ainda medir forças com o Moreirense, Sonderjyske (Dinamarca), Estrela da Amadora, Farense, Portimonense, Marselha (França) e P. Ferreira.- Vizela vs Sp. Braga | 6 de julho | 17h00 | Complexo Desportivo de Fão- Moreirense vs Sp. Braga | 8 de julho | 10h00 | Complexo Desportivo de Fão- Sonderjyske (Dinamarca) vs Sp. Braga | 9 de julho | 20h00 | Estádio Municipal da Bela Vista, Parchal- Estrela da Amadora vs Sp. Braga | 13 de julho | 20h00 | Estádio Municipal de Albufeira- Farense vs Sp. Braga | 16 de julho | 20h00 | Estádio São Luís- Portimonense vs Sp. Braga | 17 de julho | 10h00 | Estádio Municipal de Portimão- Sp. Braga vs Marselha (França) | 21 de julho | hora a definir | Estádio Municipal de Braga- Sp. Braga vs P. Ferreira | 24 de julho | 20h00 | Estádio Municipal de Braga